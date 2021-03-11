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11 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

11 Mart 2021, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Nefsini günahlardan koruyan kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Nefsini günahlara daldıran da hüsrâna uğramıştır.

Beled Sûresi: 9-10

HADİS:

Allah bir kulun bir yerde ölmesini takdir etmişse, onun oraya gitmesine sebep olacak bir ihtiyaç yaratır.

Camiü’s-Sağir, No: 442

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