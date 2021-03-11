Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Nefsini günahlardan koruyan kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Nefsini günahlara daldıran da hüsrâna uğramıştır. Beled Sûresi: 9-10 HADİS: Allah bir kulun bir yerde ölmesini takdir etmişse, onun oraya gitmesine sebep olacak bir ihtiyaç yaratır. Camiü’s-Sağir, No: 442

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