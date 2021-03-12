Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kim elindeki nimetleri paylaşır, günahlardan kaçarsa; sözün güzelini tasdik edip iman ederse Biz de onun hayır yolunu kolaylaştırırız. Leyl Suresi: 5-7 HADİS: Biriniz bir Müslüman kardeşinin yanında oturduğunda öğrenmek maksadıyla soru sorsun. Onu güç durumda bırakmak için soru sormasın. Camiü’s-Sağir, No: 443

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