Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Şüphesiz hidâyet ve istikamet yolunu göstermek Bize düşer. Kesinlikle ahiret de Bizimdir, dünya da Bizimdir. Leyl Sûresi: 12-13 HADİS: Namaz kıldığında son namazınmış gibi kıl. Sonradan özür dileyeceğin bir şeyi söyleme. İnsanların elindeki şeylerden ümidini kes, bir beklenti içerisine girme.

Camiü’s-Sağir, No: 445

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