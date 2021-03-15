Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ben sizleri alev saçan Cehennem ateşine karşı uyardım. Ona ancak isyanında direnen şakîler, Haktan yüz çevirip inkâr edenler girer. Leyl Sûresi: 14-16 HADİS: Kıyamet günü ölüm beyaz bir koç şeklinde getirilip Cennet ve Cehennem ortasında durdurulur. Sonra insanların gözü önünde boğazlanır. Camiü’s-Sağir, No: 446

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