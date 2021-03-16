Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Cehennemden korkan ve günahtan sakınan, malını hayra veren, tevbe ile temizlenen ondan (Cehennemden) uzak tutulur. Leyl Sûresi: 17-18 HADİS: Birisinin diğeri üzerinde bir alacağı olup da onu belli bir vakte kadar ertelerse, bu onun için bir sadâka olur. Camiü’s-Sağir, No: 451

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