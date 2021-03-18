Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Elbette ebedî hayat olan ahiret yurdu senin için fânî dünyadan hayırlıdır. Duha Sûresi: 4 HADİS: Kıyamet Günü geldiğinde ben peygamberlerin önderi, sözcüsü olacağım ve şefaatleri elimde olacak. Bunda övünmek yok. Camiü’s-Sağir, No: 454

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