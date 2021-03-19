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19 MART 2021 CUMA - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

19 Mart 2021, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Rabbin kesinlikle sana razı olacağın ihsan ve ikramlarda bulunacaktır.

Duha Sûresi: 5

HADİS:

Kıyamet Günü, “Nerede altmışlıklar?” diye seslenilir. Bu yaş, Allah’ın “Size düşünüp ibret alan bir kimseye yetecek kadar ömür vermedik mi?” dediği yaştır.

Camiü’s-Sağir, No: 455

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