Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rabbin kesinlikle sana razı olacağın ihsan ve ikramlarda bulunacaktır. Duha Sûresi: 5 HADİS: Kıyamet Günü, “Nerede altmışlıklar?” diye seslenilir. Bu yaş, Allah’ın “Size düşünüp ibret alan bir kimseye yetecek kadar ömür vermedik mi?” dediği yaştır.

Camiü’s-Sağir, No: 455

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