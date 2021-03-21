Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sen yolunu şaşırmışken, (Rabbin) sana hidâyet yolunu göstermedi mi? Yoksul iken seni zengin kılmadı mı? Duha Sûresi: 7-8 HADİS: Kıyamet Günü geldiğinde bir nidâ edici şöyle seslenir: “Bu ümmetten hiç kimse amel defterini Ebu Bekir ve Ömer’den önce yukarı kaldırmasın.” Camiü’s-Sağir, No: 456

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