"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MART 2021 PAZAR - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

21 Mart 2021, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sen yolunu şaşırmışken, (Rabbin) sana hidâyet yolunu göstermedi mi? Yoksul iken seni zengin kılmadı mı?

Duha Sûresi: 7-8

HADİS:

Kıyamet Günü geldiğinde bir nidâ edici şöyle seslenir: “Bu ümmetten hiç kimse amel defterini Ebu Bekir ve Ömer’den önce yukarı kaldırmasın.”

Camiü’s-Sağir, No: 456

Okunma Sayısı: 97
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ben yaptım oldu rejimi

    ABD Sayıştayı'ndan F-35 uyarısı

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları (13-19 Mart) paylaşıldı

    Mutlu olmayı unuttuk

    Çin, Uygur çocuklarını ailelerinden ayırıyor

    İşsizlik en büyük sorun

    Evlat nöbeti 565. gününde

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi sağlığına kavuştu, kaç kişi öldü?

    Tel Rıfat'ta terör hedefleri vuruldu

    Suriyeli Alim Es-Sabuni dualarla

    Japonya'da 7,2'lik şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

    Doğal gaz alım fiyatları “ticarî sır” oldu

    Prof. Dr. İlhan uyardı: Daha ağır tedbirlerin alınması kaçınılmaz olur

    İzlanda'da 781 yıl sonra Fagradalsfjall Yanardağı alarmı!

    Haftanın maçında Beşiktaş ve Fenerbahçe 353. kez karşı karşıya gelecek

    Ağbal: Görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum

    İstanbul Sözleşmesi feshedildi

    MB Başkanı Naci Ağbal görevden alındı

    Nurun ilk medresesi: Barla

    Asıl mesele enflasyonun sebebi ile uğraşmak

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Ev sahibi nerede ki?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çanakkale ve o sözler
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bediüzzaman: “Aya gidişiniz beyhudedir”
    Çetin ACAR

    Tebliğde Nebevî metod nasıl olmalı?
    Mehmet KARA

    Şampiyonluğa adım adım!
    Adnan NACİR

    Tekerleme şekerleme...
    Misbah ERATİLLA

    Duâ tohumu nasıl ağaca dönüştü?
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Duygu kontrolünde insaniyet makamı
    Cevat ÇAKIR

    Risale-i Nurda ihtiyat (1)
    Mustafa Gönüllü

    Şiddet kadına mı, insana mı, insanlığa mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.