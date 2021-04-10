Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O gün yeryüzü üzerinde ne yapıldı ise hepsini haber verir. Rabbin ona konuşmasını vahyetmiştir. Zilzâl Sûresi: 4-5 HADİS: Bir grup insan bir topluluğa uğradığında birisi oturanlara selâm verip, oturanlardan da bir kişi selâmını alırsa bu her iki taraf için de yeterlidir. Camiü’s-Sağir, No: 485

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