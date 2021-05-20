Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O münafıklar, iman edenlere rastladıklarında “İnandık” derler. Şeytanları ve arkadaşları ile başbaşa kalınca da “Aslında biz sizinle beraberiz, mü’minlerle sadece alay ediyoruz” derler.

Bakara Sûresi: 14

HADİS:

Şu dört şey Cennet hazinesindendir: (1) Sadâkayı gizli vermek, (2) Musîbeti gizli tutmak, (3) Akrabalarla ilişkiyi devam ettirmek ve (4) “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” (Güç ve kuvvet sadece Allah’tandır) sözü.

Camiü’s-Sağir, No: 532