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21 MAYIS 2021 CUMA - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

21 Mayıs 2021, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Münafıklar zifiri karanlıkta ateş yakan kimse gibidir. Ateş onları aydınlatmışken Allah aniden nurlarını alıp götürmüş ve karanlık içinde bırakmış ve hiçbir şeyi göremez olmuşlardır. 

Bakara Sûresi: 17

HADİS:

Yeryüzündekilere merhamet et ki, göktekiler de sana merhamet etsinler.

Camiü’s-Sağir, No: 537

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