Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Münafıklar zifiri karanlıkta ateş yakan kimse gibidir. Ateş onları aydınlatmışken Allah aniden nurlarını alıp götürmüş ve karanlık içinde bırakmış ve hiçbir şeyi göremez olmuşlardır. Bakara Sûresi: 17 HADİS: Yeryüzündekilere merhamet et ki, göktekiler de sana merhamet etsinler. Camiü’s-Sağir, No: 537

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