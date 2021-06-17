Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz iyilik eden ve güzelce kullukta bulunanlara fazlasıyla mükâfat vereceğiz Bakara Sûresi: 58 HADİS: Her ne kadar müftüler sana fetva verseler de, sen yine kalbine danış.

Camiü’s-Sağir, No: 571

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