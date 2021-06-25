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25 HAZİRAN 2021 CUMA - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

25 Haziran 2021, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah yaptıklarınızdan asla habersiz değildir.

Bakara Sûresi: 74

HADİS:

“Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah” cümlesini çok tekrar ediniz. Çünkü o, doksan dokuz çeşit zararı def eder.

Camiü’s-Sağir, No: 578

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