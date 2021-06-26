Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar bilmezler mi ki Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da... Bakara Sûresi: 77 HADİS: Soğuk su ile taharet yapınız. Çünkü bu, basur illeti için şifadır. Camiü’s-Sağir, No: 580

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