Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Veyl (yazıklar) olsun o kimselere ki kendi elleriyle yazıp uydurdukları şeyleri “Bunlar Allah katındandır!” diye az bir dünya menfaatine satarlar. Bakara Sûresi: 79 HADİS: Seni, yanındaki emanetler zayi olmayan Allah’a ısmarlıyorum. Camiü’s-Sağir, No: 582

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