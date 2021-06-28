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28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

28 Haziran 2021, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Veyl (yazıklar) olsun o kimselere ki kendi elleriyle yazıp uydurdukları şeyleri “Bunlar Allah katındandır!” diye az bir dünya menfaatine satarlar.

Bakara Sûresi: 79

HADİS:

Seni, yanındaki emanetler zayi olmayan Allah’a ısmarlıyorum.

Camiü’s-Sağir, No: 582

Okunma Sayısı: 198
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