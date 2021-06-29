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29 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

29 Haziran 2021, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlar “Sayılı günler dışında Cehennem ateşi bize dokunmaz. Birkaç gün yanar sonra acı duymayız” dediler. Ey Resulüm, sen onlara de ki: “Bu konuda Allah’tan teminat mı aldınız?..”

Bakara Sûresi:80

HADİS:

Saflarınızı düz tutunuz ki, kalpleriniz de düz olsun. Aranızda boşluk bırakmayınız ki, birbirinize karşı merhametli olasınız.

Camiü’s-Sağir, No: 585

Etiketler: ayet, hadis
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