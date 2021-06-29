Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlar “Sayılı günler dışında Cehennem ateşi bize dokunmaz. Birkaç gün yanar sonra acı duymayız” dediler. Ey Resulüm, sen onlara de ki: “Bu konuda Allah’tan teminat mı aldınız?..”

Bakara Sûresi:80

HADİS:

Saflarınızı düz tutunuz ki, kalpleriniz de düz olsun. Aranızda boşluk bırakmayınız ki, birbirinize karşı merhametli olasınız.

Camiü’s-Sağir, No: 585