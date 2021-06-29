29 Haziran 2021, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onlar “Sayılı günler dışında Cehennem ateşi bize dokunmaz. Birkaç gün yanar sonra acı duymayız” dediler. Ey Resulüm, sen onlara de ki: “Bu konuda Allah’tan teminat mı aldınız?..”
Bakara Sûresi:80
HADİS:
Saflarınızı düz tutunuz ki, kalpleriniz de düz olsun. Aranızda boşluk bırakmayınız ki, birbirinize karşı merhametli olasınız.
Camiü’s-Sağir, No: 585
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