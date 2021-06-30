Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kim kötülük işler, inkâr ve isyanı kendisini kuşatmış olduğu halde ölürse o artık Cehennem ehlidir ve orada ebedî kalacaktır.

Bakara Sûresi: 81

HADİS:

Yapılması en zor olan amel şu üç şeydir: (1) Her hal üzere Allah’ı zikretmek, (2) Aleyhinde de olsa adaletli davranmak, (3) Müslüman kardeşine maddî yardımda bulunmak.

Camiü’s-Sağir, No: 586