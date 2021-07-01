Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İman eden ve salih amel işleyenler ise Cennet ehlidirler ve onlar orada ebedî olarak kalacaklardır.

Bakara Sûresi: 82

HADİS:

Sevabı en çabuk görülen davranış, iyilik yapmak ve akrabalarla iyi ilişkileri sürdürmektir. Cezası en çabuk görülen kötülük ise zulüm ve akrabalarla ilişkiyi kesmektir.

Camiü’s-Sağir, No: 587