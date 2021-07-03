03 Temmuz 2021, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Yine hatırlayın ki “Haksız yere kan dökmeyin, birbirinizi yerinizden ve yurdunuzdan kovmayın” diye sizden kesin söz almıştık ve siz şahitlerin huzurunda bunu kabul etmiştiniz.
Bakara Sûresi: 84
HADİS:
Kıyamet Günü benim şefaatimle en çok mutlu olacak kişi, gönülden hâlis ve samimî olarak “Lâ ilâhe illâllah” diyen kimsedir.
Camiü’s-Sağir, No: 590
Okunma Sayısı: 100
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.