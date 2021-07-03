Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Yine hatırlayın ki “Haksız yere kan dökmeyin, birbirinizi yerinizden ve yurdunuzdan kovmayın” diye sizden kesin söz almıştık ve siz şahitlerin huzurunda bunu kabul etmiştiniz.

Bakara Sûresi: 84

HADİS:

Kıyamet Günü benim şefaatimle en çok mutlu olacak kişi, gönülden hâlis ve samimî olarak “Lâ ilâhe illâllah” diyen kimsedir.



Camiü’s-Sağir, No: 590