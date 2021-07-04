04 Temmuz 2021, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Sizler Kitabın bir kısmına inanıp diğer kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Sizden kim buna teşebbüs ederse onun cezası dünyada rezillik, ahirette de azabın en şiddetlisine uğramaktır.
Bakara Sûresi:85
HADİS:
Allah’ın kendisi ile duâ edildiğinde kabul edilen İsm-i A’zam’ı şu üç sûrededir: Bakara, Âl-i İmran ve Tâ-Hâ.
Camiü’s-Sağir, No: 592
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