Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sizler Kitabın bir kısmına inanıp diğer kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Sizden kim buna teşebbüs ederse onun cezası dünyada rezillik, ahirette de azabın en şiddetlisine uğramaktır.

Bakara Sûresi:85

HADİS:

Allah’ın kendisi ile duâ edildiğinde kabul edilen İsm-i A’zam’ı şu üç sûrededir: Bakara, Âl-i İmran ve Tâ-Hâ.

Camiü’s-Sağir, No: 592