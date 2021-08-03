Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ehl-i Kitap’tan çokları imandan sonra sizi küfre döndürmek isterler. Onlar hakkı iyi bildikleri halde kendilerinde bulunan kıskançlık sebebiyle bunu yaparlar. Bakara Sûresi: 109 HADİS: Talihsizlerin en talihsizi, üzerinde dünya fakirliği ile ahiret azabının toplandığı kimsedir.

Camiü’s-Sağir, No: 617

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