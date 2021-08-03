03 Ağustos 2021, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Ehl-i Kitap’tan çokları imandan sonra sizi küfre döndürmek isterler. Onlar hakkı iyi bildikleri halde kendilerinde bulunan kıskançlık sebebiyle bunu yaparlar.
Bakara Sûresi: 109
HADİS:
Talihsizlerin en talihsizi, üzerinde dünya fakirliği ile ahiret azabının toplandığı kimsedir.
Camiü’s-Sağir, No: 617
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