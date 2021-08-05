Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Hiç şüphe yok ki Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür ve size öyle muamele eder. Bakara Sûresi: 110 HADİS: Darlıkla imtihan olundunuz, sabrettiniz. Sizin için en çok korktuğum, kadınlarla gelen bolluk imtihanıdır. Camiü’s-Sağir, No: 620

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