Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’a ibadet edilen mescidlerde Allah’ın adının zikredilmesine engel olan ve böylece mescidleri tahrip edenlerden daha zalim kim olabilir? Bakara Sûresi: 114 HADİS: En doğru rüyâlar, seher vaktinde görülen rüyâlardır. Camiü’s-Sağir, No: 623

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