Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Gerçekte güneşin doğduğu yerler de, battığı yerler de Allah’ındır. Nereye dönerseniz, Allah’ın vechini (ilim, irade ve kudretinin eserlerini) görürsünüz. Bakara Sûresi: 115 HADİS: Ahmakla dostluğu kes. Camiü’s-Sağir, No: 624

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