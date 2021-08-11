Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar “Allah evlât edindi” diyorlar. Bilâkis Allah mahlûkata muhtaç olmaktan ve evlât edinmekten münezzehtir. Bakara Sûresi: 116 HADİS: Dünya işlerinizi yoluna koyunuz ve yarın ölecekmiş gibi ahiretinize çalışınız.

Camiü’s-Sağir, No: 626

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