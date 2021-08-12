Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Semavat ve arzda ne varsa Allah’ındır ve emrine son derece itaat içindedirler. Bakara Sûresi: 116 HADİS: Lâyık olana da, olmayana da iyilik yap, eğer lâyık olana rastlarsan isabet etmiş olursun. Lâyık olana rastlamazsan sen iyilik ehli olursun.

Camiü’s-Sağir, No: 627

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