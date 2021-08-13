Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Gökleri ve yeri hiç yoktan örneksiz, en mükemmel şekilde yaratan Allah’tır. O bir şeyin yaratılmasını istediği anda “Ol!” der, o da hemen oluverir. Bakara Sûresi: 117 HADİS: Kadınları ancak kötüleriniz döver. Camiü’s-Sağir, No: 629

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