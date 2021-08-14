Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O cahiller “Allah bizimle konuşsa ya veya bize bir mu’cize gelse ya!” dediler. Onlardan önceki cahiller de aynı şeyleri söylüyorlardı. Kalpleri ne kadar da birbirlerine benziyor! Bakara Sûresi: 118 HADİS: Aleyhinizde de olsa insanlara karşı adaletli davranın.

Camiü’s-Sağir, No: 630

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