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15 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

15 Ağustos 2021, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

..Biraz akıllarını çalıştırıp gerçeği görmeye çalışsalar, yakînen eşyaya baksalar, her şeyin bizim kudretimize ayine ve delil olduğunu bilecekler.

Bakara Sûresi: 118

HADİS:

Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzde durun. Size güvenildiğinde sû-i istimal etmeyin...

Camiü’s-Sağir, No: 6301

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