Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ..Biraz akıllarını çalıştırıp gerçeği görmeye çalışsalar, yakînen eşyaya baksalar, her şeyin bizim kudretimize ayine ve delil olduğunu bilecekler. Bakara Sûresi: 118 HADİS: Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzde durun. Size güvenildiğinde sû-i istimal etmeyin... Camiü’s-Sağir, No: 6301

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