Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ..Biz âyetlerimizi herkese açıkça gösteriyoruz. Bakara Sûresi: 118 HADİS: Namusunuzu koruyun. Gözlerinizi haramdan sakının. Haramın her türlüsünden çekinin.

Camiü’s-Sağir, No: 631

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