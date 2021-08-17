Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey Resulüm! Biz seni hak üzere Allah’ın rahmetini müjdeleyici ve azabından korkutucu olarak gönderdik. Seni dinlemeyerek Cehenneme gitmeyi tercih edenlerden elbette mesul değilsin. Bakara Sûresi: 119 HADİS: Hoş söz söyle, selâmı yay, akrabanla iyi münasebet içerisinde ol, insanlar uykuda iken gece namaz kıl. Sonra da selâmetle Cennete gir. Camiü’s-Sağir, No: 632

Okunma Sayısı: 244

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.