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17 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

17 Ağustos 2021, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey Resulüm! Biz seni hak üzere Allah’ın rahmetini müjdeleyici ve azabından korkutucu olarak gönderdik. Seni dinlemeyerek Cehenneme gitmeyi tercih edenlerden elbette mesul değilsin.

Bakara Sûresi: 119

HADİS:

Hoş söz söyle, selâmı yay, akrabanla iyi münasebet içerisinde ol, insanlar uykuda iken gece namaz kıl. Sonra da selâmetle Cennete gir.

Camiü’s-Sağir, No: 632

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