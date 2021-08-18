Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sen onların dinlerine uymadıkça ne Yahudîler, ne Hıristiyanlar senden razı olmazlar. Sana ilim ve hikmet verilmişken onların heveslerine uyacak olursan seni Allah’ın azabından kim kurtarabilir ve kimler sana yardım edebilir?

Bakara Sûresi: 119

HADİS:

Mü’minlerin ölen çocukları Cennette bir dağdadır. Kıyamet günü babalarına teslim edilinceye kadar bakımlarını Hz. İbrahim ve Hanımı Sâre üzerine alır.

Camiü’s-Sağir, No: 632