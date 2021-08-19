Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kendilerine kitap verdiklerimiz o kitabın hakkını vererek okur ve hükümlerine uyarlarsa gerçekten iman etmiş olurlar. Kim de onu inkâr ederse, onlar hüsrana uğrayanların ta kendisidir.

Bakara Sûresi: 121

HADİS:

Başkası için afiyet dile ki, sana da nasip olsun.

Camiü’s-Sağir, No: 636