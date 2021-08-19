19 Ağustos 2021, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kendilerine kitap verdiklerimiz o kitabın hakkını vererek okur ve hükümlerine uyarlarsa gerçekten iman etmiş olurlar. Kim de onu inkâr ederse, onlar hüsrana uğrayanların ta kendisidir.
Bakara Sûresi: 121
HADİS:
Başkası için afiyet dile ki, sana da nasip olsun.
Camiü’s-Sağir, No: 636
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