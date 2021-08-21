Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İbrahim’i, Rabbi, İsmail’i kurban etmek gibi bir takım emirlerle imtihan etmiş, o da bu imtihanları kazanmıştı. Bunun üzerine Allah “Seni insanlara önder yapacağım” buyurdu.

Bakara Sûresi: 124

HADİS:

Hayatınızın her ânında hayır elde etmeye çalışın. Ve Allah’ın rahmet esintilerine yönelin. Çünkü, Allah’ın rahmet esintileri vardır. Onları dilediği kullarına isabet ettirir.

Camiü’s-Sağir, No: 638