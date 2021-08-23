Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İbrahim ve İsmail’den de “Evimi tavaf edenler, itikâfa girenler, rükû ve secde edenler için Beytimi her nevi kirden ve putlardan temiz tutacaksınız!” diye söz aldık.

Bakara Sûresi: 125

HADİS:

Çin’de de olsa ilmi arayınız. Çünkü ilim öğrenmek her Müslümana farzdır. Melekler, yaptıkları işten hoşlandıkları ilim talebeleri için kanatlarını yere sererler.



Camiü’s-Sağir, No: 640