23 Ağustos 2021, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İbrahim ve İsmail’den de “Evimi tavaf edenler, itikâfa girenler, rükû ve secde edenler için Beytimi her nevi kirden ve putlardan temiz tutacaksınız!” diye söz aldık.
Bakara Sûresi: 125
HADİS:
Çin’de de olsa ilmi arayınız. Çünkü ilim öğrenmek her Müslümana farzdır. Melekler, yaptıkları işten hoşlandıkları ilim talebeleri için kanatlarını yere sererler.
Camiü’s-Sağir, No: 640
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