Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İbrahim “Ey Rabbim! Burayı (Mekke’yi) güvenli bir belde yap. Buranın halkından Allah’a ve ahiret gününe iman edenleri çeşitli mahsullerle rızıklandır” dedi. Bakara Sûresi: 126 HADİS: İhtiyaçlarınızı, izzet-i nefsinizi koruyarak isteyin. Çünkü işler takdir edildiği şekilde meydana gelir. Camiü’s-Sağir, No: 641

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