Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah “Ben inkârcıları da az bir müddet dünya nimetlerinden nasiplendirir, sonra onları Cehennemin dehşetli azabına düçar ederim. Orası dönülecek ne kötü bir yerdir” buyurdu. Bakara Sûresi: 126 HADİS: İyiliği ümmetimin merhametlilerinden isteyin. Onların himâyesi altında yaşarsınız. Katı yüreklilerden istemeyin. Çünkü onların üzerine lânet yağar. Camiü’s-Sağir, No: 642

Okunma Sayısı: 80

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.