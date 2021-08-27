27 Ağustos 2021, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İbrahim ve İsmail, Kâbe’nin duvarını yükseltirken şöyle duâ ediyorlardı: “Ey Rabbimiz! Bu hizmetimizi kabul buyur. Sen her şeyi hakkıyla işiten Semî’ ve her şeyi bilen Alîm’sin.”
Bakara Sûresi: 127
HADİS:
Ey Ali, Allah iyiliği ve iyilik ehlini yarattı. Onlara iyiliği ve iyilik yapmayı sevdirdi. Onunla hayat bulması için susuz toprağa suyu sevk ettiği gibi iyilik isteyenleri de onlara yöneltti.
Camiü’s-Sağir, No: 642
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