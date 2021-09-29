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29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

29 Eylül 2021, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

...Ben tevbeleri çokça kabul eden Tevvab ve kullarına çok merhamet eden Rahîm’im.

Bakara Sûresi: 160

HADİS:

En büyük hata, dilin çok çok yalan söylemesidir.

Camiü’s-Sağir, No: 676

 

Etiketler: ayet, hadis
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