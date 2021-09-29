Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Ben tevbeleri çokça kabul eden Tevvab ve kullarına çok merhamet eden Rahîm’im. Bakara Sûresi: 160 HADİS: En büyük hata, dilin çok çok yalan söylemesidir. Camiü’s-Sağir, No: 676

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