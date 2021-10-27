Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ..Allah’ın sizlere bahşettiği hidâyet nimetinden dolayı tekbirlerle O’nu zikredin. Bunu yaparsanız umulur ki Allah’ın nimetlerine şükredenlerden olursunuz. Bakara Sûresi: 185 HADİS: Selâmı yayınız ki, selâmette kalasınız. Camiü’s-Sağir, No: 709

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