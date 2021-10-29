Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Oruç gecelerinde kadınlarınıza yaklaşmanız size helâl kılınmıştır. Onlar sizi günahtan koruyan elbiselerinizdir, sizler de onlar için elbise hükmündesiniz... Bakara Sûresi: 187 HADİS: Selâmı yayınız. Çünkü o, Allah’ı razı eden bir ameldir.

Camiü’s-Sağir, No: 711

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