Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Birbirinizin mallarını haksız sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile haram olarak yemek için yalancı şâhitlere ve hâkimlere rüşvet olarak vermeyin. Bakara Sûresi: 188 HADİS: Selâmı yayınız ki, düşmanlarınıza üstün gelesiniz. Camiü’s-Sağir, No: 712

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