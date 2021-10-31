Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey Resulüm! Sana ayın değişen hallerini soruyorlar. De ki: Onlar insanlara oruç ve hac vakitlerini bildirmek içindir... Bakara Sûresi: 189 HADİS: Selâmı yayınız, yemek yediriniz ve Allah’ın emrettiği şekilde kardeş olunuz. Camiü’s-Sağir, No: 713

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