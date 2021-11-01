Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Gerçek iyilik, Allah’tan korkarak nefsini günahlardan koruyan takva sahiplerinin iyiliğidir... Bakara Sûresi: 189 HADİS: Amellerin en üstünü vaktinde kılınan namaz, anne babaya yapılan iyilik ve Allah yolunda cihad etmektir. Camiü’s-Sağir, No: 714

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