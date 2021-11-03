Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Allah yolunda cihad etmekten kaçınarak nefsinizi tehlikeye atmayın. İyilik ve ihsanda bulunun. Allah iyilik yapanları sever. Bakara Sûresi: 195 HADİS: En faziletli amel, helâl kazançtır. Camiü’s-Sağir, No: 716

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