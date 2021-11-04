Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Siz hayır olarak ne işlerseniz, Allah katında onu bulursunuz. Hayır yaparak ahiret azığınızı arttırın. Bakara Sûresi: 197 HADİS: Amellerin en faziletlisi, tek olan Allah’a inanmak, sonra cihad, sonra da kabul edilen hacdır. Camiü’s-Sağir, No: 717

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