Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bilin ki Allah size hidâyet etmemiş olsaydı sizler dalâlette kalmış olacaktınız. Bakara Sûresi: 198 HADİS: Amellerin en üstünü, Allah için sevmek ve Allah için buğzetmektir. Camiü’s-Sağir, No: 719

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