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6 KASIM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

06 Kasım 2021, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Bilin ki Allah size hidâyet etmemiş olsaydı sizler dalâlette kalmış olacaktınız.

Bakara Sûresi: 198

HADİS:

Amellerin en üstünü, Allah için sevmek ve Allah için buğzetmektir.

Camiü’s-Sağir, No: 719

Etiketler: ayet, hadis
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