Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnsanlardan öylesi vardır ki, “Rabbimiz, bize vereceğini (sadece) dünyada ver” der. Âhirette onun bir nasibi yoktur. Bakara Sûresi: 200 HADİS: İmanın en üstünü, nerede olursan ol, Allah’ın senin yanında bulunduğunu bilmendir. Camiü’s-Sağir, No: 721

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