Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın rahmetini umarak iman eden ve Allah yolunda hicret ve cihad edenlere ise Allah çok affedici ve merhametlidir. Bakara Sûresi: 218 HADİS: En üstün sadâka, lisanı muhafazadır. Camiü’s-Sağir, No: 743

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